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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 56815 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 123973 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125845 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126924 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123772 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 156825 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117678 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141343 просмотра

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Инсулин не помогает - адвокат о состоянии Бекирова

Инсулин не помогает - адвокат о состоянии Бекирова

Киев  •  УНН

 • 8720 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, которого российские следователи в оккупированном Крыму обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, не помогает назначенный после медицинского осмотра инсулин. Поэтому у Бекирова, который находится в следственном изоляторе, сохраняется повышенный уровень сахара в крови, а также появилась боль в сердце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии, которое цитирует адвоката Исляма Велиляева.

"У него постоянно высокое давление и уровень сахара. Это при том, что ему три раза в день делают инъекцию инсулина. Раньше, когда он принимал таблетированные препараты от сахара, они ему помогали, уровень сахара был в пределах нормы. Кроме того, из-за того, что ему колют инсулин, у него появились боли в сердце и одышка. Инсулин, как известно, дает нагрузку на сердце. Спит он все так же, сидя, так ему легче", - пояснил адвокат.

Защита планирует добиться вывоза Бекирова в одну из городских больниц Симферополя для повторного медицинского осмотра.

В Федеральной службе исполнения наказаний России пока не комментировали заявление адвоката о состоянии Бекирова.

Как сообщал УНН, состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритичное. Известно, что Эдем Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека.

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