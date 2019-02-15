Инсулин не помогает - адвокат о состоянии Бекирова

"У него постоянно высокое давление и уровень сахара. Это при том, что ему три раза в день делают инъекцию инсулина. Раньше, когда он принимал таблетированные препараты от сахара, они ему помогали, уровень сахара был в пределах нормы. Кроме того, из-за того, что ему колют инсулин, у него появились боли в сердце и одышка. Инсулин, как известно, дает нагрузку на сердце. Спит он все так же, сидя, так ему легче", - пояснил адвокат.

Защита планирует добиться вывоза Бекирова в одну из городских больниц Симферополя для повторного медицинского осмотра.

В Федеральной службе исполнения наказаний России пока не комментировали заявление адвоката о состоянии Бекирова.

Как сообщал УНН, состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритичное. Известно, что Эдем Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека.