Пораненого військовополоненого моряка Сороку прооперували - адвокат

"Пораненого військовополоненого Василя Сороку прооперували! Відомості підтверджуються Карпачовою Ніною Іванівною, а також лікарнею, де оперували Василя. Нарешті хороші новини, які всі ми чекали і домагалися спільними зусиллями. Сподіваюся, рука буде врятована, функції відновляться в повному обсязі, а Василь і всі моряки швидше повернуться додому ", - написав він.



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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.