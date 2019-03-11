Пленный в РФ моряк Сорока без хирургического вмешательства рискует получить инвалидность - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с заместителем главы Миссии ЕС в Украине Анникой Вальдеманн обсудила оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам, захваченным у Керченского пролива 25 ноября. Один из них нуждается в операции, написала Украинский омбудсмен на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Встретилась с заместителем главы Миссии ЕС в Украине Анникой Вальдеманн ... Во время встречи также речь шла о предоставлении медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам: Василию Сороке, Андрею Эйдер и Андрею Артеменко", - написала Денисова.
Она отметила, что, по информации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, Василию Сороке уже сделали предоперационное обследование, но саму операцию затягивают.
"Это создает риск для его инвалидности, ведь времени для откладывания хирургического вмешательства нет", - подчеркнула омбудсмен.
Также во время встречи с представительницей Миссии ЕС она подчеркнула, что политзаключенному Эдему Бекирову, который находится в тяжелом состоянии в симферопольском СИЗО на территории временно оккупированного Крыма, тоже нужна квалифицированная помощь врачей и надлежащие условия содержания.
"Высказала просьбу о продлении давления Европейского Союза на РФ относительно соблюдения норм международного гуманитарного права", - добавила она.
Как сообщал УНН, в Нью-Йорке начинается неделя работы Комитета ООН по статусу женщин на котором выступают родственники военнопленных украинских моряков.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.