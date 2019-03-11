Матері військовополонених моряків виступлять в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні, 11 березня, у Нью-Йорку розпочинається тиждень роботи Комітету ООН зі статусу жінок на якому виступлять матері військовополонених українських моряків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter сторінку Постійного представництва України при ООН.
“У Нью-Йорку розпочинається тиждень роботи Комітету ООН зі статусу жінок. Родичі захоплених Росією 25 листопада 2018 р. українських моряків Наталія Мокряк і Ольга Оприско поділяться своїми історіями про те, як російська збройна агресія впливає на жінок в Україні AzovSailorsWomen”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, Порошенко не чекає позитивних новин щодо моряків до президентських виборів.
У Нью-Йорку розпочинається тиждень роботи Комітету ООН зі статусу жінок
Родичі захоплених Росією 25 листопада 2018 р. українських моряків Наталія Мокряк і Ольга Оприско поділяться своїми історіями про те, як російська збройна агресія впливає на жінок в Україні #AzovSailorsWomen pic.twitter.com/ItKkrVhoHn