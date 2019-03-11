Матери военнопленных моряков выступят в ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня, 11 марта, в Нью-Йорке начинается неделя работы Комитета ООН по статусу женщин на котором выступят матери военнопленных украинских моряков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter страницу Постоянного представительства Украины при ООН.
"В Нью-Йорке начинается неделя работы Комитета ООН по статусу женщин. Родственники захваченных Россией 25 ноября 2018 украинских моряков Наталья Мокряк и Ольга Оприско поделятся своими историями о том, как российская вооруженная агрессия влияет на женщин в Украине AzovSailorsWomen", - говорится в сообщении.
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Напомним, Порошенко не ждет позитивных новостей по моряков до президентских выборов.
В Нью-Йорке начинается неделя работы Комитета ООН по статусу женщин
Родственники захваченных Россией 25 ноября 2018 украинских моряков Наталья Мокряк и Ольга опрыскать поделятся своими историями о том, как российская вооруженная агрессия влияет на женщин в Украине #AzovSailorsWomen pic.twitter.com/ItKkrVhoHn