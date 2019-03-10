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Порошенко не чекає позитивних новин щодо моряків до президентських виборів

Порошенко не чекає позитивних новин щодо моряків до президентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Я не чекаю позитивних новин (щодо українських моряків - ред.) до президентських виборів. Путін чітко наголосив, що він не буде робити жодного кроку. Про це Президент України Петро Порошенко сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.

“На жаль, я не чекаю позитивних новин до президентських виборів. Путін чітко наголосив, що він не буде робити жодного кроку”, — сказав Президент, говорячи про українських військовополонених моряків.

Водночас він наголосив, що робота для звільнення українців триває.

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“Ми чекаємо вашого повернення додому. Дуже чекаємо. І не просто працюємо, а ще і молимося, щоб це сталося скоріше”, — наголосив Глава держави.

Президент також передав слова підтримки родинам захоплених українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли та захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, згодом їх перемістили до Москви, де арешт продовжили до кінця квітня.

Українські Національні Новини

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