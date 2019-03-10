Порошенко не чекає позитивних новин щодо моряків до президентських виборів

КИЇВ. 10 березня. УНН. Я не чекаю позитивних новин (щодо українських моряків - ред.) до президентських виборів. Путін чітко наголосив, що він не буде робити жодного кроку. Про це Президент України Петро Порошенко сказав в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.