Порошенко не ждет позитивных новостей относительно моряков до президентских выборов

"К сожалению, я не жду позитивных новостей до президентских выборов. Путин четко сказал, что он не будет делать ни одного шага", - сказал Президент, говоря об украинских военнопленных моряках.

В то же время он подчеркнул, что работа для освобождения украинцев продолжается.

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"Мы ждем вашего возвращения домой. Очень ждем. И не просто работаем, а еще и молимся, чтобы это произошло скорее", - подчеркнул глава государства.

Президент также передал слова поддержки семьям захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, впоследствии их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.