Полонений в РФ моряк Сорока без хірургічного втручання ризикує отримати інвалідність - омбудсмен

КИЇВ. 11 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з заступником голови Місії ЄС в Україні Аннікою Вальдеманн обговорила надання медичної допомоги трьом пораненим військовополоненим морякам, захопленим біля Керченської протоки 25 листопада. Один з них потребує операції, написала український омбудсмен на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.