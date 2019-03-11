Полонений в РФ моряк Сорока без хірургічного втручання ризикує отримати інвалідність - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з заступником голови Місії ЄС в Україні Аннікою Вальдеманн обговорила надання медичної допомоги трьом пораненим військовополоненим морякам, захопленим біля Керченської протоки 25 листопада. Один з них потребує операції, написала український омбудсмен на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Зустрілася з заступником голови Місії ЄС в Україні Аннікою Вальдеманн... Під час зустрічі також йшлося про надання медичної допомоги трьом пораненим військовополоненим морякам: Василю Сороці, Андрію Ейдеру та Андрію Артеменко”, — написала Денісова.
Вона зазначила, що, за інформацією уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, Василю Сороці вже зробили передопераційне обстеження, але саму операцію затягують.
“Це створює ризик для його інвалідності, адже часу для відкладання хірургічного втручання немає”, — підкреслила омбудсмен.
Також під час зустрічі з представницею Місії ЄС вона наголосила, що політв’язню Едему Бекірову, який перебуває у тяжкому стані в сімферопольському СІЗО на території тимчасово окупованого Криму, теж потрібна кваліфікована допомога лікарів та належні умови тримання.
“Висловила прохання щодо продовження тиску Європейського Союзу на РФ стосовно дотримання норм міжнародного гуманітарного права”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, у Нью-Йорку розпочинається тиждень роботи Комітету ООН зі статусу жінок на якому виступають родичі військовополонених українських моряків.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.