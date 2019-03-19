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Раненого военнопленного моряка Сороку прооперировали - адвокат

Киев • УНН

 • 11863 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Раненого военнопленного украинского моряка Василия Сороку прооперировали. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Facebook, передает УНН. 

Раненого военнопленного моряка Сороку прооперировали - адвокат

"Раненого военнопленного Василия Сороку прооперировали! Сведения подтверждаются Карпачовой Ниной Ивановной, а также больницей, где оперировали Василия. Наконец-то хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объёме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой", - написал он. 

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Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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