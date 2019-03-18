Вишинського етапували у Київське СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді, етапували у Київське СІЗО. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський.
"Тільки що вийшов від нього, він уже перебуває у Київському СІЗО на Лук'янівці", - зазначив Доманський.
Він додав, що його підзахисний перебуває у Києві з четверга. За словами Доманського, у камері Вишинського відсутня електрика, а умови не є таким, які відповідають умовам тримання ув’язнених.
Адвокат також додав, що 20 березня о 10 годині відбудеться засідання Касаційного кримінального суду Верховного суду України для розгляду скарги Вишинського про незаконність його затримання.
Нагадаємо, Вишинського мали етапувати з Херсонського до Київського СІЗО 9 березня.
Раніше повідомлялося, що суд продовжив Кирилу Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.
Нагадаємо, головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт стосовно нього скеровано до Подільського районного суду м. Києва.