Вишинського 9 березня етапують до Київського СІЗО – омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, 9 березня буде етаповано з Херсонського до Київського СІЗО. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала у Facebook, передає УНН.
“Москалькова запитала мене стосовно Кирила Вишинського, оскільки хоче бути присутньою на судовому засіданні. Я відповіла, що Вишинского 9 березня буде етаповано з Херсонського до Київського СІЗО” — зазначила Денісова.
Також, вона написала, що 20 березня Касаційний кримінальний суд Верховного суду України повинен розглянути скаргу Кирила Вишинського про незаконність його затримання.
Нагадаємо, суд продовжив головному редактору “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.
Як повідомляв УНН, головного редактора “РИА Новости Україна” Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.