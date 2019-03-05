Вышинского 9 марта этапируют в Киевское СИЗО - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, 9 марта этапируют из Херсонского в Киевское СИЗО. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Facebook, передает УНН.
"Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО", - отметила Денисова.
Также, она написала, что 20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского о незаконности его задержания.
Напомним, суд продлил главному редактору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей до 8 апреля.
Как сообщал УНН, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.