Суд залишив Вишинського під вартою до 8 квітня

"Суд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження строку тримання під вартою на 60 діб – тобто до 8 квітня",- повідомив він.



При цьому він додав, що сторона захисту, зі свого боку, буде подавати апеляційну скаргу на це рішення.



Нагадаємо, Херсонський міський суд відмовив стороні обвинувачення в задоволенні клопотання щодо обмеження строку ознайомлення головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з матеріалами слідства.



Як повідомляв УНН, головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.