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Суд залишив Вишинського під вартою до 8 квітня

Суд залишив Вишинського під вартою до 8 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Суд продовжив головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня. Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський в коментарі кореспонденту УНН.

"Суд задовольнив клопотання прокурора щодо продовження строку тримання під вартою на 60 діб – тобто до 8 квітня",- повідомив він. 

При цьому він додав, що сторона захисту, зі свого боку, буде подавати апеляційну скаргу на це рішення.

Нагадаємо, Херсонський міський суд відмовив стороні обвинувачення в задоволенні клопотання щодо обмеження строку ознайомлення головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського з матеріалами слідства.

Як повідомляв УНН, головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

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