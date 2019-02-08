Суд оставил Вышинского под стражей до 8 апреля

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей на 60 суток - то есть до 8 апреля", - сообщил он.



При этом он добавил, что сторона защиты, со своей стороны, будет подавать апелляционную жалобу на это решение.



Напомним, Херсонский городской суд отказал стороне обвинения в удовлетворении ходатайства об ограничении срока ознакомления главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского с материалами следствия.



Как сообщал УНН, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издание. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.