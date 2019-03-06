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Обвинувальний акт проти Вишинського скеровано до суду

Обвинувальний акт проти Вишинського скеровано до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. До суду скерували обвинувальний акт стосовно головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури АР Крим.

"Сьогодні, 06.03.2019 року, прокуратура АР Крим за результатами досудового розслідування скерувала до Подільського районного суду м. Києва обвинувальний акт стосовно керівника незареєстрованої організації "РИА Новости Украина" для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 15 травня 2018 року прокуратура Криму разом зі Службою безпеки України затримали у м. Києві керівника ресурсу "РИА Новости Украина", який незаконно діє в Україні.

"Слідством встановлено, що Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (Russia Today), з метою проведення підривної діяльності проти України, у 2014 році, без передбаченої Законом України "Про інформаційні агентства" державної реєстрації, створило "Российское информационное агенство новости Украина", з допомогою якого протягом декількох років український медіа простір наповнювався спотвореною інформацією про події в Україні, зокрема, усіляко виправдовувалась окупація півострову Крим Російською Федерацією", - зазначили у прокуратурі.

За результатами досудового розслідування, керівник організації обвинувачується у вчиненні низки злочинів проти основ національної безпеки за ст. 109, 110, 111, а також 161, 263 КК України.

Як повідомляв УНН, 9 березня головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, буде етаповано з Херсонського до Київського СІЗО.

Раніше повідомлялося, що суд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.

Нагадаємо, головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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