Обвинительный акт против Вышинского направлен в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"Сегодня, 06.03.2019 года, прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд г. Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации "РИА Новости-Украина" для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 15 мая 2018 года прокуратура Крыма вместе со Службой безопасности Украины задержали в г. Киеве руководителя незаконно действующего в Украине ресурса "РИА Новости-Украина".
"Следствием установлено, что Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (Russia Today), с целью проведения подрывной деятельности против Украины, в 2014 году, без предусмотренной Законом Украины "Об информационных агентствах" государственной регистрации, создало "Российское информационное агенство новости Украина", с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиа пространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в частности, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Российской Федерацией", - отметили в прокуратуре.
По результатам предварительного расследования, руководитель организации обвиняется в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности по ст. 109, 110, 111, а также 161, 263 УК Украины.
Как сообщал УНН, 9 марта главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, будет этапирован из Херсонского в Киевское СИЗО.
Ранее сообщалось, что суд продлил Вышинскому срок содержания под стражей до 8 апреля.
Напомним, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.