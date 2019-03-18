Вышинского этапировали в Киевское СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.
"Только что вышел от него, он уже находится в Киевском СИЗО на Лукьяновке", - отметил Доманский.
Он добавил, что его подзащитный находится в Киеве с четверга. По словам Доманского, в камере Вышинского отсутствует электричество, а условия не является такими, которые соответствуют условиям содержания заключенных.
Адвокат также добавил, что 20 марта в 10 часов состоится заседание Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины для рассмотрения жалобы Вышинского о незаконности его задержания.
Напомним, Вышинского должны были этапировать из Херсонского в Киевское СИЗО 9 марта.
Ранее сообщалось, что суд продлил Кириллу Вышинскому срок содержания под стражей до 8 апреля.
Напомним, главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, задержали в Киеве 15 мая 2018 года в результате проведения СБУ обыска в офисе издания. Ему инкриминировали подозрение в совершении государственной измены, квалифицированной по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт в отношении него направлено в Подольский районный суд г. Киев.