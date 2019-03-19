Денісова показала, в якій камері Лук'янівського СІЗО сидить Вишинський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Колишній головний редактор "РИА-Новости Украина" Кирило Вишинський утримується у світлій і теплій камері Лук'янівського СІЗО і забезпечений усім необхідним. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"За результатами перевірки виявлено, що приміщення, де утримується Кирило Вишинський світле (два вікна) електрифіковане та чисте, має централізоване опалення та водопостачання. Питною водою, побутовим приладдям та посудом чоловіка забезпечено. Вишинський має окреме спальне місце та чисту постіль. Умови утримання відповідають вимогам законодавства і скарг ув’язнений на них не пред’являв", - зазначила Омбудсмен.
За її словами, відповідну перевірку здійснили сьогодні працівники Департаменту національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого ВР України з прав людини після того, як вчора адвокат Кирила Вишинського розповсюдив інформацію, що його підзахисний перебуває в Лук’янівському СІЗО у камері без електрики та матраца.
Нагадаємо, вчора головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді, етапували у Київське СІЗО.