Денисова показала, в какой камере Лукьяновского СИЗО сидит Вышинский

"По результатам проверки выявлено, что помещение, где содержится Кирилл Вышинский светлое (два окна) электрифицировано и чистое, имеет централизованное отопление и водоснабжение. Питьевой водой, бытовым принадлежностями и посудой мужа обеспечено. Вышинский имеет отдельное спальное место и чистую постель. Условия содержания соответствуют требованиям законодательства и жалоб заключенный на них не предъявлял", - отметила Омбудсмен.

По ее словам, соответствующую проверку осуществили сегодня работники Департамента национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного ВР Украины по правам человека после того, как вчера адвокат Кирилла Вышинского распространил информацию, что его подзащитный находится в Лукьяновском СИЗО в камере без электричества и матраса.



Напомним, вчера главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене, этапировали в Киевское СИЗО.