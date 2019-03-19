Омбудсмен РФ Москалькова прибула до Києва на суд у справі Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова прибула до Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на профіль російського омбудсмена в Instagram.
Відповідно до публікації, повідомляється, що Тетяна Москалькова прибула до Києва приблизно опівночі.
Нагадаємо, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що 19 березня вирушає до Києва на судове засідання у справі головного редактора “РИА-Новости Украина” Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді.
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Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запевнила, що Вишинський утримується у світлій і теплій камері Лук’янівського СІЗО і забезпечений усім необхідним.
Нагадаємо, головного редактора “РИА Новости Украина” Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді, етапували у Київське СІЗО.