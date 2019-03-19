Москалькова прибуде до Києва на суд у справі Вишинського

КИЇВ. 19 березня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що сьогодні вирушає до Києва на судове засідання у справі головного редактора "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді. Про це Москалькова повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.