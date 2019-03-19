Москалькова прибуде до Києва на суд у справі Вишинського
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що сьогодні вирушає до Києва на судове засідання у справі головного редактора "РИА-Новости Украина" Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді. Про це Москалькова повідомила на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"...я стурбована долею російського журналіста Кирила Вишинського. За інформацією адвоката, в камері, де він розміщений, просто нелюдські умови. Немає електрики і навіть матраца", - написала Москалькова.
Омбудсмен РФ додала, що сьогодні вирушає до Києва, щоб особисто бути присутньою на судовому засіданні у справі Вишинського.
Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова запевнила, що Вишинський утримується у світлій і теплій камері Лук'янівського СІЗО і забезпечений усім необхідним.
Нагадаємо, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого обвинувачують у державній зраді, етапували у Київське СІЗО.