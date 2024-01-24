Омбудсмен Лубинец заявил, что выясняет все детали происшествия с падением российского Ил-76 под белгородом

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в среду, что выясняет все детали происшествия с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и анализирует полученную информацию. Омбудсмен подчеркнул, что информационная война - не менее важна, чем борьба на фронте, и следует доверять только официальным источникам, передает УНН.

Информационная война - не менее важна, чем борьба на фронте. Недавно появилась информация о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76, как отмечают на вражеских ресурсах, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Сейчас я, как Уполномоченный ВРУ по правам человека, выясняю все детали происшествия и анализирую полученную информацию - написал Лубинец в Telegram.

Он призвал представителей СМИ и граждан Украины "не делать преждевременных выводов и доверять только официальным источникам". "А также прошу не распространять недостоверную информацию", - указал он.

"Враг коварный. И все мы знаем, какие ужасные методы рф может использовать, чтобы дестабилизировать украинское общество. Не ведитесь на провокации", - подчеркнул Лубинец.

Более подробная информация, по его словам, будет предоставлена позже.

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