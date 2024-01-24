Омбудсмен Лубінець заявив, що з'ясовує всі деталі події з падінням російського Іл-76 під бєлгородом
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з'ясовує деталі щодо падіння російського військового літака Іл-76. Лубінець закликав довіряти офіційним джерелам і застеріг від використання рф дезінформації.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у середу, що з'ясовує всі деталі події з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 та аналізує отриману інформацію. Омбудсмен підкреслив, що інформаційна війна - не менш важлива, ніж боротьба на фронті, і слід довіряти лише офіційним джерелам, передає УНН.
Інформаційна війна - не менш важлива, ніж боротьба на фронті. Нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію
Він закликав представників ЗМІ та громадян України "не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам". "А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію", - вказав він.
"Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи рф може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації", - наголосив Лубінець.
Детальніша інформація, з його слів, буде надана згодом.
Падіння літака Іл-76 під бєлгородом з нібито українськими військовополоненими: Координаційний штаб зробив заяву24.01.24, 12:44 • 25723 перегляди