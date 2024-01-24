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Омбудсмен Лубінець заявив, що з'ясовує всі деталі події з падінням російського Іл-76 під бєлгородом

Омбудсмен Лубінець заявив, що з'ясовує всі деталі події з падінням російського Іл-76 під бєлгородом

Київ • УНН

 • 27221 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець з'ясовує деталі щодо падіння російського військового літака Іл-76. Лубінець закликав довіряти офіційним джерелам і застеріг від використання рф дезінформації.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив у середу, що з'ясовує всі деталі події з падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 та аналізує отриману інформацію. Омбудсмен підкреслив, що інформаційна війна - не менш важлива, ніж боротьба на фронті, і слід довіряти лише офіційним джерелам, передає УНН.

Інформаційна війна - не менш важлива, ніж боротьба на фронті. Нещодавно з’явилася інформація про падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, як зазначають на ворожих ресурсах, на борту якого нібито перебували українські військовополонені. Наразі, я, як Уповноважений ВРУ з прав людини, з'ясовую всі деталі події та аналізую отриману інформацію

- написав Лубінець у Telegram.

Він закликав представників ЗМІ та громадян України "не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам". "А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію", - вказав він.

"Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи рф може використовувати, аби дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації", - наголосив Лубінець.

Детальніша інформація, з його слів, буде надана згодом.

Падіння літака Іл-76 під бєлгородом з нібито українськими військовополоненими: Координаційний штаб зробив заяву24.01.24, 12:44 • 25723 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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