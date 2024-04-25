Омбудсмен анонсировал возвращение группы украинских детей домой

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал возвращение группы украинских детей домой, детали пока не разглашаются. Об этом он сообщил после встреч в Катаре, передает УНН.

"Ожидаем возвращения группы украинских детей домой. Пока не разглашаем детали, ведь наша позиция такова: когда дети в Украине - тогда мы публично сообщаем об их возвращении", - сообщил Лубинец в Telegram.

Ранее

Как сообщил Дмитрий Лубинец, Украина передала Катару список с именами почти шести сотен украинских детей, который уже у российской стороны.