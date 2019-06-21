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Олимпийский чемпион Сиднея стал знаменосцем сборной Украины на Европейских играх

Киев • УНН

 • 7433 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Почетную миссию нести украинский флаг на торжественной церемонии открытия II Европейских игр-2019, которая состоится 21 июня в Минске, доверено Олимпийскому чемпиону Игр в Сиднее-2000 по стендовой стрельбе Николаю Мильчев, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.

Олимпийский чемпион Сиднея стал знаменосцем сборной Украины на Европейских играх

Прибыв в Минск, известный стрелок, который удачно сочетает свою спортивную карьеру с тренерской деятельностью, отметил, что ему бесконечно приятно снова находиться в составе спортивной семьи Украины.

"Действительно, очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ответственную миссию - нести флаг Украины на церемонии открытия мультиспортивного форума. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления в Минске-2019", - сказал Мильчев.

Заметим, что 51-летний Мильчев является обладателем Олимпийского рекорда, рекордсменом мира и обладателем 9 наград Кубка мира по стендовой стрельбе.

Напомним, что организаторы Европейских игр в рамках церемонии открытия сделали ставку на IT.

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