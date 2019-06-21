Олімпійський чемпіон Сіднею став прапороносцем збірної України на Європейських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Почесну місію нести український прапор на урочистій церемонії відкриття ІІ Європейських ігор-2019, яка відбудеться 21 червня у Мінську, довірено Олімпійському чемпіону Ігор в Сіднеї-2000 зі стендової стрільби Миколі Мільчеву, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Прибувши до Мінська, відомий стрілок, який вдало поєднує свою спортивну кар'єру з тренерською діяльністю відзначив, що йому безмежно приємно знову знаходитися у стані спортивної сім'ї України.
"Дійсно, дуже радий знову бути у складі збірної країни. Вдвічі приємніше, що мені довірили виконати таку відповідальну місію – нести прапор України на церемонії відкриття мультиспортивного форуму. Щиро вдячний за цю довіру! Зичу усім нашим спортсменам успіхів та вдалого виступу у Мінську-2019", - сказав Мільчев.
Зауважимо, що 51-річний Мільчев є володарем Олімпійського рекорду, рекордсменом світу та володарем 9 нагород Кубка світу зі стендової стрільби.
Нагадаємо, що організатори Європейських ігор в рамках церемонії відкриття зробили ставку на IT.