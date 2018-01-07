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"Олимпик" проведет спарринг с самым титулованным клубом Румынии

Киев • УНН

 • 10608 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Донецкий "Олимпик" 9 января начнет подготовительный сбор ко второй части чемпионата УПЛ, в рамках которого проведет восемь контрольных матчей. Об этом сообщает сайт "Олимпика", передает УНН.

"Олимпик" проведет спарринг с самым титулованным клубом Румынии

В Анталию "Олимпик" возьмет курс 14 января и пробудет там до 27 января включительно. В ходе первого сбора команда Романа Санжара проведет четыре спарринга. Дончане сыграют со "Стяуа" Бухарест (18 января), польской "Короной" (21 января), "Слованом" Братислава (24 января) и македонской "Шкендия" (26 января).

Стоит отметить, что "Стяуа" является самым титулованным клубом Румынии (26 титулов). Сейчас Бухарестский коллектив идет вторым во внутреннем чемпионате. "Шкендия" лидирует в соревнованиях Македонии, "Слован" третий в Словакии, а "Корона" 7 в Польше.

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Добавим также, вернувшись в Киев, футболисты "Олимпика" получат три дня выходных, а 31 января вновь отправятся в Турцию, где пробудут до 14 февраля. Второй сбор также предусматривает проведение четырех спаррингов, имена соперников будут известны позже.

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