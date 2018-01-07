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"Олімпік" проведе спаринг із найтитулованішим клубом Румунії

Київ • УНН

 • 10608 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Донецький "Олімпік" 9 січня розпочне підготовчий збір до другої частини чемпіонату УПЛ, в рамках якого проведе вісім контрольних матчів. Про це інформує сайт "Олімпіка", передає УНН.

"Олімпік" проведе спаринг із найтитулованішим клубом Румунії

В Анталію "Олімпік" візьме курс 14 січня і пробуде там до 27 січня включно. В ході першого збору команда Романа Санжара проведе чотири спаринги. Донеччани зіграють зі "Стяуа" Бухарест (18 січня), польською "Короною" (21 січня), "Слованом" Братислава (24 січня) і македонською "Шкендія" (26 січня).

Варто відзначити, що "Стяуа" є найбільш титулованим клубом Румунії (26 титулів). Зараз бухарестський колектив йде другим у внутрішньому чемпіонаті. "Шкендія" лідирує в змаганнях Македонії, "Слован" третій у Словаччині, а "Корона" 7-ма в Польщі.

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Додамо також, повернувшись до Києва, футболісти "Олімпіка" отримають три дні вихідних, а 31 січня знов відправляться до Туреччини, де пробудуть до 14 лютого. Другий збір також передбачає проведення чотирьох спарингів, імена суперників будуть відомі пізніше.

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