Олимпиада в Пекине: расписание соревнований 17 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В четверг, 17 февраля, разыграют шесть комплектов наград. В этот день украинские спортсмены участия в соревнованиях принимать не будут, передает УНН.
Детали
В 06:10 начнется финал хоккейного турнира среди женщин. Олимпийское “золото” прогнозируемо разыграют сборные Канады и США. Бронзовые награды оформили финки.
Соревнования в суперкомбинации среди женщин назначены на 08:00. Горнолыжницы будут бороться за медали в слаломе. На старт выйдут 26 спортсменок.
Финал в женском фристайле (дисциплина — ски-кросс) начнется в 09:20. Действующая чемпионка Келси Серва завершила карьеру и не сможет защитить добытый в Пхенчхане титул.
В конькобежном спорте состоится финал среди женщин. На дистанции 1000 м победителя будут определять 15 спортсменок. Старт соревнований о 10:30.
Женщины будут соревноваться и в фигурном катании. Они покажут произвольную программу, начиная с 12:00. На льду появятся 25 лучших фигуристок планеты.
Наконец командные соревнования в лыжном двоеборье начнутся в 13:00. Мужчины на первом этапе будут прыгать с трамплина. На втором же — будут бежать эстафету 4×5 км
Напомним
Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Пекине.