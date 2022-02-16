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15 марта, 19:03 • 89873 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124445 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114459 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108830 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 99669 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95350 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83431 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Олимпиада в Пекине: расписание соревнований 17 февраля

Олимпиада в Пекине: расписание соревнований 17 февраля

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 февраля. УНН. В четверг, 17 февраля, разыграют шесть комплектов наград. В этот день украинские спортсмены участия в соревнованиях принимать не будут, передает УНН.

Детали

В 06:10 начнется финал хоккейного турнира среди женщин. Олимпийское “золото” прогнозируемо разыграют сборные Канады и США. Бронзовые награды оформили финки.

Соревнования в суперкомбинации среди женщин назначены на 08:00. Горнолыжницы будут бороться за медали в слаломе. На старт выйдут 26 спортсменок.

Финал в женском фристайле (дисциплина — ски-кросс) начнется в 09:20. Действующая чемпионка Келси Серва завершила карьеру и не сможет защитить добытый в Пхенчхане титул.

В конькобежном спорте состоится финал среди женщин. На дистанции 1000 м победителя будут определять 15 спортсменок. Старт соревнований о 10:30.

Женщины будут соревноваться и в фигурном катании. Они покажут произвольную программу, начиная с 12:00. На льду появятся 25 лучших фигуристок планеты.

Наконец командные соревнования в лыжном двоеборье начнутся в 13:00. Мужчины на первом этапе будут прыгать с трамплина. На втором же — будут бежать эстафету 4×5 км

Напомним

Украинскую лыжницу Валентину Каминскую временно отстранили из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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