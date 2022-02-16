Олімпіада в Пекіні: розклад змагань 17 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У четвер, 17 лютого, розіграють шість комплектів нагород. В цей день українські спортсмени участі в змаганнях не братимуть, передає УНН.
Деталі
О 06:10 розпочнеться фінал хокейного турніру серед жінок. Олімпійське “золото” прогнозовано розіграють збірні Канади та США. Бронзові нагороди оформили фінки.
Змагання у суперкомбінації серед жінок призначені на 08:00. Гірськолижниці боротимуться за медалі в слаломі. На старт вийдуть 26 спортсменок.
Фінал у жіночому фрістайлі (дисципліна — скі-крос) розпочнеться о 09:20. Чинна чемпіонка Келсі Серва завершила кар’єру та не зможе захистити здобутий у Пхьончхані титул.
У ковзанярському спорті відбудеться фінал серед жінок. На дистанції 1000 м переможця визначатимуть 15 спортсменок. Старт змагань о 10:30.
Жінки змагатимуться і у фігурному катанні. Вони покажуть довільну програму, починаючи з 12:00. На льоду з’являться 25 найкращих фігуристок планети.
Нарешті командні змагання в лижному двоборстві розпочнуться о 13:00. Чоловіки на першому етапі стрибатимуть з трампліна. На другому ж — бігтимуть естафету 4×5 км.
Нагадаємо
Українську лижницю Валентину Камінську тимчасово відсторонили через підозру у порушенні антидопінгових правил на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.