Олимпиада-2022: фристайлист Абраменко с первой попытки прошел в финал личных соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинский фристайлист Александр Абраменко на зимних Олимпийских играх - 2022 в Китае с первой попытки прошел в финал личных соревнований по лыжной акробатике на 5-м месте, пишет УНН со ссылкой на данные Минмолодьспорта.
Детали
Абраменко, олимпийский чемпион Пхенчхана-2018, выступит завтра в финале.
Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк сейчас продолжат борьбу за финал во второй квалификации.
Дополнение
В Пекине, во вторник, 15 февраля, проходит одиннадцатый соревновательный день на Олимпийских играх. Украинцы будут соревноваться в четырех видах спорта: биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле.
Сегодня мужская сборная Украины по биатлону вошла в топ-10 в эстафете.