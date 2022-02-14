Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 15 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Пекіні, у вівторок, 15 лютого, пройде одинадцятий змагальний день на Олімпійських іграх. Українці змагатимуться у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі, інформує УНН.
Деталі
— 08:30. Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний: біатлон (естафета);
— 10:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна);
— 12:00. Анастасія Шаботова: фігурне катання (коротка програма);
— 13:00. Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк: фристайл (лижна акробатика, кваліфікація);
— 13:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони).