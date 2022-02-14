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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51776 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 15 лютого

Олімпіада в Пекіні: розклад виступів українців 15 лютого

Київ • УНН

 • 21118 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Пекіні, у вівторок, 15 лютого, пройде одинадцятий змагальний день на Олімпійських іграх. Українці змагатимуться у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі, інформує УНН.

Деталі

— 08:30. Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний: біатлон (естафета);

— 10:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (стрибки з трампліна);

— 12:00. Анастасія Шаботова: фігурне катання (коротка програма);

— 13:00. Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк: фристайл (лижна акробатика, кваліфікація);

— 13:00. Дмитро Мазурчук: лижне двоборство (лижні перегони).

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