Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 15 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Пекине, во вторник, 15 февраля, пройдет одиннадцатый соревновательный день на Олимпийских играх. Украинцы будут соревноваться в четырех видах спорта: биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле, информирует УНН.
Детали
— 08:30. Богдан Цымбал, Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный: биатлон (эстафета);
— 10:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (прыжки с трамплина);
— 12:00. Анастасия Шаботова: фигурное катание (короткая программа);
— 13:00. Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк: фристайл (лыжная акробатика, квалификация);
— 13:00. Дмитрий Мазурчук: лыжное двоеборье (лыжные гонки).