Олимпиада в Пекине: расписание выступлений украинцев 15 февраля

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Пекине, во вторник, 15 февраля, пройдет одиннадцатый соревновательный день на Олимпийских играх. Украинцы будут соревноваться в четырех видах спорта: биатлоне, лыжном двоеборье, фигурном катании и фристайле, информирует УНН.