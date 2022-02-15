Олімпіада-2022: збірна України з біатлону увійшла у топ-10 в естафеті
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Чоловіча збірна України з біатлону у складі Богдана Цимбала, Артема Прими, Антона Дудченка та Дмитра Підручного посіла дев'яте місце в естафеті на зимових Олімпійських іграх 2022 у Пекіні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Biathlon.ua
Деталі
Норвегія перемогла в естафеті на останньому етапі. Французи здобули срібло, ОКР (Олімпійська збірна Росії) — бронзу.
Збірна України посіла дев'яте місце. Українські баітлоністи використали на вогневих рубежах 12 додаткових патронів і заробили чотири штрафні кола.
Оцінки українців в останній гонці:
– Богдан Цимбал 6.19;
– Антон Дудченко 5.53;
– Артем Прима 5.50;
– Дмитро Підручний 5.32.
Пекін 2022. Норвегія вириває перемогу в естафеті на останньому етапі, французи здобувають срібло, а ОКР - бронзу.
Збірна України посіла дев'яте місце.
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Нагадаємо
Двоє українських біатлоністів увійшли до топ-20 перегонів на Олімпіаді-2022.