Олимпиада-2022: сборная Украины по биатлону вошла в топ-10 в эстафете
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Мужская сборная Украины по биатлону в составе Богдана Цымбала, Артема Примы, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного заняла девятое место в эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Biathlon.ua
Детали
Норвегия одержала победу в эстафете на последнем этапе. Французы завоевали серебро, ОКР (Олимпийская сборная России) — бронзу.
Сборная Украины заняла девятое место. Украинские баитлонисты использовали на огневых рубежах 12 дополнительных патронов и заработали четыре штрафных круга.
Оценки украинцев в последней гонке:
– Богдан Цымбал 6.19;
– Антон Дудченко 5.53;
– Артем Прима 5.50;
– Дмитрий Пидручный 5.32.
Пекин 2022. Норвегия вырывает победу в эстафете на последнем этапе, французы добывают серебро, а ОКР - бронзу.
Сборная Украины заняла девятое место.
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Напомним
Двое украинских биатлонистов вошли в топ-20 гонки на Олимпиаде-2022.