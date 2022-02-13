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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 38197 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Двоє українських біатлоністів увійшли до топ-20 перегонів на ОІ-2022

Двоє українських біатлоністів увійшли до топ-20 перегонів на ОІ-2022

Київ • УНН

 • 16407 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. В рамках Олімпійських ігор в Пекіні відбулася чоловіча гонка переслідування серед чоловіків, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

З п'ятьма хибними пострілами на вогневих рубежах фінішував Дмитро Підручний. Його позиція – 13-та. Також до чільної двадцятки увійшов і Артем Прима – 6 неточних пострілів.

Перемога дісталася французові Кантену Фійону Майє у якого всі закриті мішені. Норвежець Тарьєй Бьо став другим, а "бронза" у Едуарда Латипова.

Відзначимо, що наш Антон Дудченко – 23, стартувавши останнім з 60 спортсменів.

Доповнення

У біатлоністів лише один день відпочинку для відновлення сил – і вже у вівторок чоловіки вийдуть на старт естафетної гонки.

Українські Національні Новини

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