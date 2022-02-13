Двое украинских биатлонистов вошли в топ-20 гонок на ОИ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В рамках Олимпийских игр в Пекине состоялась мужская гонка преследования среди мужчин, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
С пятью ложными выстрелами на огневых рубежах финишировал Дмитрий Пидручный. Его позиция - 13. Также в первую двадцатку вошел и Артем Прима - 6 неточных выстрелов.
Победа досталась французу Кантену Фийону Майе у которого все закрытые мишени. Норвежец Тарьей Бе стал вторым, а "бронза" у Эдуарда Латыпова.
Отметим, что наш Антон Дудченко - 23, стартовав последним из 60 спортсменов.
Дополнение
У биатлонистов лишь один день отдыха для восстановления сил - и уже во вторник мужчины выйдут на старт эстафетной гонки.