Олімпіада-2022: фристайліст Абраменко з першої спроби пройшов до фіналу особистих змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Український фристайліст Олександр Абраменко на зимових Олімпійських іграх - 2022 у Китаї з першої спроби пройшов до фіналу особистих змагань з лижної акробатики на 5-у місці, пише УНН з посиланням на дані Мінмолодьспорту.
Деталі
Абраменко, олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018, виступить завтра у фіналі.
Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк зараз продовжать боротьбу за фінал у другій кваліфікації.
Доповнення
У Пекіні, у вівторок, 15 лютого, проходить одинадцятий змагальний день на Олімпійських іграх. Українці змагатимуться у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі.
Сьогодні чоловіча збірна України з біатлону увійшла у топ-10 в естафеті.