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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51556 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Олімпіада-2022: фристайліст Абраменко з першої спроби пройшов до фіналу особистих змагань

Олімпіада-2022: фристайліст Абраменко з першої спроби пройшов до фіналу особистих змагань

Київ • УНН

 • 16154 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Український фристайліст Олександр Абраменко на зимових Олімпійських іграх - 2022 у Китаї з першої спроби пройшов до фіналу особистих змагань з лижної акробатики на 5-у місці, пише УНН з посиланням на дані Мінмолодьспорту.

Деталі

Абраменко, олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018, виступить завтра у фіналі.

Дмитро Котовський та Олександр Окіпнюк зараз продовжать боротьбу за фінал у другій кваліфікації.

Доповнення

У Пекіні, у вівторок, 15 лютого, проходить одинадцятий змагальний день на Олімпійських іграх. Українці змагатимуться у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижному двоборстві, фігурному катанні та фристайлі.

Сьогодні чоловіча збірна України з біатлону увійшла у топ-10 в естафеті.

Українські Національні Новини

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