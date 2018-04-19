Ольга Богомолец предложила, как внедрить эффективную страховую медицину

"Стандартные для развитых стран рецепты детенизации экономики в Украине не действуют - об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. Слишком большой у нас размер теневого сектора - вплоть 44,8% по оценкам МВФ. Между тем, денег из теневого сектора хватило бы на полную модернизацию страны всего за несколько лет ", - заявила народный депутат.

По ее словам, в результате медреформы МЗ теневой сектор вырастет еще больше, ведь внедрение платной медицины на вторичной и третичной звеньях заставит людей искать именно в этом теневом секторе дополнительные заработки, чтобы оплатить себе и своим близким лечения, стоит сотни тысяч гривен.

"При таких условиях все потуги правительства, направленные на экономический рост, обречены на поражение. Никто не захочет отдавать государству свои деньги, которые могут стать единственной гарантией сохранения их здоровья и жизни ", - считает Ольга Богомолец.

Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения предлагает рецепт, как вывести из тени большую часть экономики Украины всего за несколько лет, - внедрить общеобязательное государственное медицинское страхование.

"Моя модель предполагает, что страховые взносы за работников платить работодатель, самозанятые будут оплачивать страховку самостоятельно, а с незащищенных заплатит государство. В случае, если единственной возможностью получить государственную медицинскую страховку будет официальное трудоустройство или декларация предпринимательской деятельности, людей, готовых работать за зарплату в конвертах, значительно меньше, и работодатели будут вынуждены идти на уступки и оформлять людей на работу ", - констатировала народный депутат.

По ее словам, сейчас в правительстве вместо того, чтобы пытаться вывести экономику из тени, своими псевдореформами толкают людей в теневой сектор.

"Однако сегодня чем-то даже такие очевидные вещи в правительстве не понимают. Осуществляя свои либеральные псевдореформы, которые уничтожают в Украине остатки социальной защиты, они собственными руками толкают людей в теневой сектор. Но стандартные для развитых стран рецепты в Украине не действуют, не так, господа чиновники? »- риторически спросила Ольга Богомолец.