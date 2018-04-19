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Ольга Богомолець запропонувала, як впровадити ефективну страхову медицину

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Вивести економіку країни з кризи допоможе впровадження страхової медицини, в той час як медична реформа Міністерства охорони здоров’я призведе до росту тіньового сектору. Таку думку висловила народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає УНН.

Ольга Богомолець запропонувала, як впровадити ефективну страхову медицину

“Стандартні для розвинутих країн рецепти детінізації економіки в Україні не діють — про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Занадто великий в нас розмір тіньового сектору — аж 44,8% за оцінками МВФ. Між тим, грошей з тіньового сектору вистачило б на повну модернізацію країни всього за кілька років”, — заявила народний депутат.

За її словами, внаслідок медреформи МОЗ тіньовий сектор зросте ще більше, адже впровадження платної медицини на вторинній та третинній ланках змусить людей шукати саме в цьому тіньовому секторі додаткові заробітки, щоб оплатити собі та своїм близьким лікування, що коштує сотні тисяч гривень.

“За таких умов всі потуги уряду, спрямовані на економічне зростання, приречені на поразку. Ніхто не захоче віддавати державі свої гроші, які можуть стати єдиною гарантією збереження їхнього здоров’я та життя”, — вважає Ольга Богомолець.

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я пропонує рецепт, як вивести з тіні більшу частину економіки України всього за кілька років, — впровадити загальнообов’язкове державне медичне страхування.

“Моя модель передбачає, що страхові внески за працівників сплачуватиме роботодавець, самозайняті оплачуватимуть страховку самостійно, а за незахищених заплатить держава. У разі, якщо єдиною можливістю отримати державну медичну страховку буде офіційне працевлаштування або декларація підприємницької діяльності, людей, готових працювати за зарплатню у конвертах, значно поменшає, і роботодавці будуть змушені йти на поступки та оформлювати людей на роботу”, — констатувала народний депутат.

За її словами, зараз в уряді замість того, щоб намагатися вивести економіку з тіні, своїми псевдореформами штовхають людей до тіньового сектору.

“Проте сьогодні чомусь навіть такі очевидні речі в уряді не розуміють. Здійснюючи свої ліберальні псевдореформи, які знищують в Україні залишки соціального захисту, вони власними руками штовхають людей у тіньовий сектор. Але ж стандартні для розвинутих країн рецепти в Україні не діють, чи не так, панове урядовці?” — риторично запитала Ольга Богомолець.

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