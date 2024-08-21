Олещук показал удары по позициям россиян, вероятно, в курской области

Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук показал удары украинской авиации по местам сосредоточения, позициям и технике оккупантов, вероятно, в курской области, которые засели в гражданских объектах. Соответствующие кадры Олещук опубликовал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

После объявленной российскими властями эвакуации гражданского населения из приграничья курской области, для ведения оборонительных действий враг активно занимает гражданские объекты населенных пунктов. Мы все видим, мы все знаем. Наши высокоточные бомбы доставят вас повсюду. Спасибо пилотам тактической авиации Воздушных Сил за результативные удары по местам сосредоточения противника, технике и позициям оккупантов - сказал Олещук.

На кадрах видно работу украинской авиации, вероятно, по целям в курской области.

Напомним,

В небе над Украиной, начиная с ночи, сбито 50 из 69 ударных дронов типа Shahed и одну ракету из трех, запущенных российскими войсками, еще 16 вражеских беспилотников локально потеряно, зафиксировано пересечение вражеским дроном границы с Беларусью, а еще один российский БПЛА вернулся "на родину" - в Белгородскую область.