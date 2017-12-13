Елену Зайцеву доставили в зал суда

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 10593 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100593 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102587 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102891 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117221 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103576 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105997 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112754 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117243 просмотра

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Актуальное
Елену Зайцеву доставили в зал суда

Елену Зайцеву доставили в зал суда

Киев  •  УНН

 • 16335 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Участницу смертельного ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву доставили в зал суда, передает корреспондент УНН.

Так, Зайцеву доставили в зал киевского районного суда для проведения судебного слушания по переизбранию ей меры пресечения.

Прокуратура подала ходатайство о продлении ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.

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