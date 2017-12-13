Елену Зайцеву доставили в зал суда
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Участницу смертельного ДТП в центре Харькова Елену Зайцеву доставили в зал суда, передает корреспондент УНН.
Так, Зайцеву доставили в зал киевского районного суда для проведения судебного слушания по переизбранию ей меры пресечения.
Прокуратура подала ходатайство о продлении ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой обнаружены вещества, содержащие кодеин
Как сообщал УНН, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.
Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.