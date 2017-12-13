Олену Зайцеву доставили в залу суду
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Учасницю смертельного ДТП в центрі Харкова Олену Зайцеву доставили в залу суду, передає кореспондент УНН.
Так, О.Зайцеву доставили в залу київського районного суду для проведення судового слухання щодо переобрання їй міри запобіжного заходу.
Прокуратура подала клопотання про продовження їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Як повідомляв УНН, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.
Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). Термін дії її запобіжного заходу закінчується 16 грудня.