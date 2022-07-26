Елена Зеленская появилась на обложке американского Vogue
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке digital-версии американского Vogue. Об этом информирует УНН.
Детали
Съемки проходили в Киеве, а в качестве фотографа пригласили Анну Лейбовиц, которая раньше делала обложку для Vogue с Джилл Байден.
«По мере того, как война в Украине вступает в новую критическую фазу, Первая леди страны Елена Зеленская стала ключевым игроком — передовым дипломатом и лицом, символизирующим эмоциональный ущерб своей нации», — описывает главную героиню обложки редакция Vogue.
Первая леди рассказала о том, как война повлияла на ее жизнь, личность и отношения с мужем, Владимиром Зеленским.
Напомним
Первая Леди Украины Елена Зеленская в интервью El Pais рассказала об особом цинизме военнослужащих рф в жестокой войне, которую они ведут на территории Украины.