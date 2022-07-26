Елена Зеленская появилась на обложке американского Vogue

Детали

Съемки проходили в Киеве, а в качестве фотографа пригласили Анну Лейбовиц, которая раньше делала обложку для Vogue с Джилл Байден.

«По мере того, как война в Украине вступает в новую критическую фазу, Первая леди страны Елена Зеленская стала ключевым игроком — передовым дипломатом и лицом, символизирующим эмоциональный ущерб своей нации», — описывает главную героиню обложки редакция Vogue.

Первая леди рассказала о том, как война повлияла на ее жизнь, личность и отношения с мужем, Владимиром Зеленским.

Напомним

Первая Леди Украины Елена Зеленская в интервью El Pais рассказала об особом цинизме военнослужащих рф в жестокой войне, которую они ведут на территории Украины.