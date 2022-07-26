Олена Зеленська з’явилася на обкладинці американського Vogue
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська з’явилася на обкладинці digital-версії американського Vogue. Про це інформує УНН.
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Зйомки відбувалися в Києві, а в якості фотографа запросили Анну Лейбовіц, яка раніше робила обложку для Vogue з Джил Байден.
«В міру того, як війна в Україні вступає в нову критичну фазу, Перша леді країни Олена Зеленська стала ключовим гравцем — передовим дипломатом та обличчям, яке символізує емоційні збитки своєї нації», — описує головну героїню обкладинки редакція Vogue.
Перша леді розповіла про те як війна вплинула на її життя, особистість і стосунки з чоловіком, Володимиром Зеленським.
Нагадаємо
Перша Леді України Олена Зеленська в інтерв’ю El Pais розповіла про особливий цинізм військовослужбовців рф у жорстокій війні, яку вони ведуть на території України.