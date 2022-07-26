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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Олена Зеленська з’явилася на обкладинці американського Vogue

Олена Зеленська з’явилася на обкладинці американського Vogue

Київ • УНН

 • 425306 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська з’явилася на обкладинці digital-версії американського Vogue. Про це інформує УНН.

Деталі

Зйомки відбувалися в Києві, а в якості фотографа запросили Анну Лейбовіц, яка раніше робила обложку для Vogue з Джил Байден.

«В міру того, як війна в Україні вступає в нову критичну фазу, Перша леді країни Олена Зеленська стала ключовим гравцем — передовим дипломатом та обличчям, яке символізує емоційні збитки своєї нації», — описує головну героїню обкладинки редакція Vogue.

Перша леді розповіла про те як війна вплинула на її життя, особистість і стосунки з чоловіком, Володимиром Зеленським.

Нагадаємо

Перша Леді України Олена Зеленська в інтерв’ю El Pais розповіла про особливий цинізм військовослужбовців рф у жорстокій війні, яку вони ведуть на території України.

Українські Національні Новини

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