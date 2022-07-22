"Нас просто хочуть знищити як народ": Олена Зеленська розповіла про війну, яку веде рф на території України

Цитата



«Це не війна, аргументована політикою. В усіх «причинах», як-от вигадана «денацифікація», – нуль сенсу. Нас просто хочуть знищити як народ. Росіянам не подобається власне факт нашого існування, наша любов до свободи, наш опір. Вони хотіли б, щоб ми були їхніми підданими. Ми ж хочемо мати майбутнє, у якому зможемо існувати як нація та бути вільними. Це відкритий терор, який вони влаштовують, щоб ніхто й ніде не почувався в безпеці. Сіють страх, щоб ми не сміли підняти голови. Але росіяни отримують зворотну реакцію: ми об’єднуємося й попри все чинимо опір та боремося за наше життя», - наголосила вона.



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За словами Зеленської, наразі просувається реалізація Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, яку вона ініціювала. Зеленська співпрацює з першими леді США та Ізраїлю, чиї країни мають досвід у посттравматичному лікуванні сімей, які постраждали від війни.

«З Ізраїлем ми вже провели онлайн-навчання для ста психологів, іще 25 фахівців проходять тренінги безпосередньо в Ізраїлі, щоб потім повернутися в Україну та поширити свій досвід серед колег. Ми перебуваємо в епіцентрі війни, але боротися з її наслідками маємо почати вже зараз», - заявила перша леді.

До того ж дружина Президента подякувала світовій спільноті за допомогу Україні й зазначила: «Ми хочемо знати, що світ бачить: наша боротьба – справедлива. Я хочу подякувати всім за підтримку в ці жахливі місяці. Жодна війна не буває чужою – це могло статися з вами також».

Доповнення

Перша Леді Олена Зеленська звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки, та закликала надати Україні зброю та протиповітряну оборону для захисту Держави.