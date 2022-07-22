"Нас просто хотят уничтожить как народ": Елена Зеленская рассказала о войне, которую ведет рф на территории Украины

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«Это не война, аргументированная политикой. Во всех «причинах», таких как выдуманная «денацификация», – ноль смысла. Нас просто желают уничтожить как народ. Россиянам не нравится собственно факт нашего существования, наша любовь к свободе, наше сопротивление. Они хотели бы, чтобы мы были их подданными. Мы же хотим иметь будущее, в котором мы сможем существовать как нация и быть свободными. Это открытый террор, который они устраивают, чтобы никто и нигде не чувствовал себя в безопасности. Сеют страх, чтобы мы не смели поднять головы. Но россияне получают обратную реакцию: мы объединяемся и несмотря ни на что сопротивляемся и боремся за нашу жизнь», - подчеркнула она.



Детали



По словам Зеленской, сейчас продвигается реализация Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, которую она инициировала. Зеленская сотрудничает с первыми леди США и Израиля, чьи страны имеют опыт посттравматического лечения семей, пострадавших от войны.

«С Израилем мы уже провели онлайн-обучение для ста психологов, еще 25 специалистов проходят тренинги непосредственно в Израиле, чтобы вернуться в Украину и распространить свой опыт среди коллег. Мы находимся в эпицентре войны, но бороться с ее последствиями должны начать уже сейчас», - заявила первая леди.

К тому же супруга Президента поблагодарила мировое сообщество за помощь Украине и отметила: «Мы хотим знать, что мир видит: наша борьба – справедлива. Я хочу поблагодарить всех за поддержку в эти ужасные месяцы. Никакая война не бывает чужой – это могло произойти с вами также».

Дополнение

Первая Леди Елена Зеленская обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов Америки, и призвала предоставить Украине оружие и противовоздушную оборону для защиты государства.