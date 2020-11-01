"Александрия" и "Десна" сыграли в результативную ничью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во встрече восьмого тура чемпионата Украины по футболу элитного дивизиона в гости к "Александрии" пришла "Десна", передает УНН.
Единственное взятие ворот в первой 45-минутке произошло благодаря реализованному пенальти от Тотовицкого (40 мин). Однако голы Банады и Ситало на 72 и 82 минутах принесли “Александрии” положительный счет, который продержался только две минуты. Филипп Будковский на 84 минуте сравнял цифры на табло — 2:2.
Примечательно, что с 89 минуты гости остались в меньшинстве после удаления Имереков.
Кроме того добавим, для наставника “Александрии” Владимир Шаран эта ничья стала 60-й, как наставника различных клубов УПЛ.