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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 61767 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 103062 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 79206 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 91342 просмотра

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Александрия" и "Десна" сыграли в результативную ничью

Киев  •  УНН

 • 12350 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во встрече восьмого тура чемпионата Украины по футболу элитного дивизиона в гости к "Александрии" пришла "Десна", передает УНН.

Единственное взятие ворот в первой 45-минутке произошло благодаря реализованному пенальти от Тотовицкого (40 мин). Однако голы Банады и Ситало на 72 и 82 минутах принесли “Александрии” положительный счет, который продержался только две минуты. Филипп Будковский на 84 минуте сравнял цифры на табло — 2:2.

Примечательно, что с 89 минуты гости остались в меньшинстве после удаления Имереков.

Кроме того добавим, для наставника “Александрии” Владимир Шаран эта ничья стала 60-й, как наставника различных клубов УПЛ.

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