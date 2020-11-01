"Олександрія" та "Десна" зіграли в результативну нічию

Єдине взяття воріт у першій 45-хвилинці відбулося завдяки реалізованому пенальті від Тотовицького (40 хв). Однак голи Банади і Сітало на 72 і 82 хвилинах принесли “Олександрії” позитивний рахунок, який протримався тільки дві хвилини. Пилип Будковський на 84 хвилині зрівняв цифри на табло — 2:2.

Примітно, що з 89 хвилини гості залишилися у меншості через вилучення Імерекова.

Крім того додамо, для наставника “Олександрії” Володимира Шарана ця нічия стала 60-ю, як наставника різних клубів УПЛ.