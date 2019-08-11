"Александрия" праздновала выигрыш в матче УПЛ с двумя удалениями
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В одном из субботних поединков третьего тура Украинской Премьер-лиги "Олекснадрия" дома соревновалась с донецким "Олимпиком", передает корреспондент УНН.
В первом тайме голкипер гостей Халими выручал сейвами после ударов Банады и Ситало. Однако своего хозяева добились на 43 минуте, когда мяч в сетку влетел от колена Шендрика.
На 56 минуте паритет установил Дийе, но через три минуты в меньшинстве дончан оставил Вантух за подкат сзади. Через несколько минут эффектный удар удался Безбородько. Который дальним выстрелом прошил сетку "Олимпик" - 2:1. С 74 минуты "Александрия" также играла вдесятером - изъятие получил Бухал.
Примечательно, что до этого момента обе команды не имели зачетных баллов в таблице. Теперь александрийцы завоевали первые три.
Напомним, в Киеве "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2: 1.